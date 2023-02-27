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Meslek Liseleri deprem bölgesi için soba üretiyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelinin katkılarıyla, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yaptığı 561 odun-kömür sobası deprem bölgesine gönderildi.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 18:07 - Güncelleme:
Meslek Liseleri deprem bölgesi için soba üretiyor
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, görevlilerce devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik faaliyetler yürüten terör örgütlerinin lise ile dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere ve gençlere yönelik, yürüttükleri eleman kazanma ve propaganda faaliyetlerini engellemek amacıyla bilgilendirme faaliyetleri ve sosyal faaliyetler olmak üzere Bilgilendirme Önleme Faaliyeti çalışmalarının icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Küçükçekmece'de bulunan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilgilendirme konferansında, öğrencilerle yapılan görüşmelerde okullarında yaptıkları yardım faaliyetleri hakkında bilgi alındığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Deprem faciasının acıları tüm ülkemizi sardığı bir ortamda devlet millet elle ele şiarıyla yapılan yardım faaliyetleri kapsamında, Küçükçekmece'de bulunan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin deprem felaketinden etkilenen illerde kullanılmak üzere odun-kömür sobası üretimi yaptıkları anlaşılmış, yapılan toplam 561 adet sobanın Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine sevki için 24 Şubat Cuma günü Emniyet Müdürlüğümüz personellerinin katkılarıyla tırlara yüklenerek deprem bölgesine hızlı bir şekilde intikal etmeleri sağlanmıştır."

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