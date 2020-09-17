Meslek liseli öğrencilerin ürettiği temassız ateş ölçer cihazları köy okullarına ulaştırılıyor

AA 17 Eylül 2020 Perşembe 15:02 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:02

Lisenin Müdürü Mahmut Birol Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında çalıştıklarını söyledi.

Okulun Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından yazılımı ve donanımı kendilerine ait temassız ateş ölçer cihazı üretildiğini hatırlatan Gezer, bunlardan 60'ını Hatay'daki köy okullarına gönderdiklerini kaydetti.

Hatay'ın yanı sıra il dışına da cihazı göndermeye başladıklarını aktaran Gezer, "Dört günde ürettiğimiz 300 temassız ateş ölçer cihazımızı Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdik. Çocuklarımız için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hedefimiz Hatay'daki tüm ilçe ve köy okullarına temassız ateş ölçer cihazı temin etmektir.'' diye konuştu.