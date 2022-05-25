Meslek liseliler uygulamalı eğitimlerle öğreniyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca 1967'de "Veteriner Sağlık Lisesi" adıyla açılan okul, 2006'da Milli Eğitim Bakanlığına devredildikten sonra farklı alanlarda yürüttüğü projeleriyle eğitim imkanı sunuyor.

Öğrencilerini merkezi sınavla ve diploma başarı puanına göre alan okulun, şehir dışından tercih yapan öğrencileri için de 146 kişilik pansiyonu bulunuyor.

Okulun uygulama alanlarında elde edilen ürünler, döner sermaye kapsamında değerlendirilerek, öğrenciler için de gelire dönüşüyor.

- MODERN TEKNİKLERLE VERİMLİLİK ARTIRILMAK İSTENİYOR

Okul Müdürü İlhan Kolay, AA muhabirine, okulun 100 bin metrekare uygulama ve 9 bin 400 metrekare okul-pansiyon alanıyla Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarından olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör haline geldiğine dikkati çeken Kolay, "Amacımız, öğrencilerimize kendi işini kurmayı, üretim yapmayı, bu üretimleri yaparken modern tekniklerle verimliliği artırabilmeyi öğretmek. Öğrencilerimizle köyden kente göçün önüne geçerek, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması, ülkemizdeki ekonomik getirinin artması için çalışıyoruz." diye konuştu.

- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKONOMİYE GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEĞİ

Kolay, okulda faaliyete geçmeyi bekleyen birçok proje olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Karatay Belediyesinin desteğiyle okulumuza yaklaşık 1500 kapasiteli kanatlı hayvan yumurta üretim tesisi kuruldu. Gerekli izinler alındıktan sonra tesiste üretime başlayacağız. Ayrıca KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle küçükbaş hayvan yetiştirme, mantar üretim tesisi kurulumu, iki örtü altı sera uygulama alanı yapıldı. Planlamalarımız arasında solucan gübresi ve ipek böcekçiliği için uygulama alanı, öğrencilerimize ve çiftçilerimize örnek olabilmek açısından elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi santrali yer alıyor. İklim değişikliğiyle mücadele ettiğimiz bu dönemde enerjimizi, kurulacak güneş enerjisi santralinden temin etmeyi ve maliyeti azaltmayı hedefliyoruz."

Kolay, bölgede 50 bin metrekarelik bir alan için daha onay verildiğini, gelecek yıldan itibaren toplamda yaklaşık 100 bin metrekarelik alana buğday ekeceklerini kaydetti.

- ÖĞRENCİLER RAHATLIKLA İŞ BULABİLİYOR

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Alan Öğretmeni Yakup Yeldemir ise okulun hayvan yetiştiriciliği alanında ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için ara eleman yetiştirdiğini belirterek, öğrencilerin mezun olduktan sonra resmi kurumlarda, pet kliniklerinde ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabileceklerini dile getirdi.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Alanı 11. sınıf öğrencisi Muhammet Emir Kılıç da bölümde üretim, tedavi ve besleme aşamalarını adım adım öğrendiklerini kaydetti.

- YILDA YAKLAŞIK 15 TON MANTAR ÜRETİYORLAR

Tarım Alanı Alan Şefi Mehmet Biçen ise mantar serasında üretim yaptıklarını vurgulayarak, "Ranza sistemiyle kurulan seramızda yılda 3 kere üretim yapıyoruz. Yaklaşık 15 ton mantar elde ediyoruz. Döner sermaye kapsamında toptan sattığımız mantardan elde edilen gelirden öğrencilerimiz de çalışmalarını karşılığı alıyor." ifadelerini kullandı.