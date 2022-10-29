Meslek lisesi, döner sermayeyle okulun çatısına kurdurdukları güneş enerjisi sistemi ile maliyeti düşürdü

Kentte pamuk araştırma çiftliği olarak kurulan daha sonra Tarım Meslek Lisesi ve Ziraat Okulu olarak faaliyet gösteren, 2006'da Milli Eğitim Bakanlığına devredilen lisede eğitim gören öğrenciler, tarımın her aşamasını görerek ve uygulayarak öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE merkezlerinden olan lisede öğrenciler, okula ait 400 dönümlük arazide tarımın yanı sıra hayvan yetiştiriciliğinden, yem bitkilerine, meyvecilikten hazır rulo çim ekimine kadar birçok alanda öğrenim görüp üretim gerçekleştiriyor.

Teorik eğitimin yanı sıra sahada da uygulama yapan öğrenciler, yonca, rulo çim, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık üretiminin satışını yaparak para kazanıyor.

İki yıl önce enerji maliyetlerini düşürmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkati çekebilmek amacıyla okulun çatısına, okulda üretimi yapılan tarımsal ve hayvansal ürünlerin satışından elde edilen gelirle 40 fotovoltaik güneş panelleri kuruldu.

Enerji ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı okuldaki sistemle enerji maliyetinde tasarruf sağlandı.

Okul Müdürü Şükrü Doğan, AA muhabirine, güneş enerjisi sistemlerinin öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Okulun döner sermayesinden elde edilen gelirle yaklaşık 2 yıl önce okula 10 Kw üretim kapasiteli GES kurduklarını anımsatan Doğan, "Ürettiğimiz enerjiyi TEDAŞ'a satıyoruz onlar da enerji tüketimimizden farkı düşüyor. Bu kapsamda faturalarımız daha az gelmeye başladı. Sistem yaz aylarında enerji ihtiyacımızın yüzde 40'ını karşılanıyor. Gönül ister ki daha büyük santraller kuralım ancak imkanımız dahilinde bu kadar yapabildik. Sistemi iki yıldır aktif olarak kullanıyoruz ve faturalarımıza olumlu yansıdı." dedi.

- TARIMSAL SULAMADA KULLANILMAK ÜZERE GES'LER ARTIRILACAK

Doğan, okullarında ekilebilir tarım arazisinin yaklaşık 400 dekar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Okulumuzda AR-GE merkezimiz ve seramız mevcut. Bu alanlarda aktif olarak elektrik kullanıyoruz. Özellikle yaz aylarında 2 kuyumuz 24 saat çalışıyor bu da faturalara yansıyor. Özellikle sulamada kullanacağımız GES'leri artırabilirsek okula ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili girişimlerimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu alanlara da GES kurarız."