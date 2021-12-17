Meslek lisesi öğrencileri kütüphanesiz okul kalmasın diye çalışıyor

AA 17 Aralık 2021 Cuma 14:23 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 14:23

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütülen proje doğrultusunda atölyede ürettikleri malzemelerle Karabük merkez ve köy okullarının kütüphanelerini oluşturmaya devam ediyor.

Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Tülümen ile devam eden imalat çalışmalarını yerinde inceleyerek alan şeflerinden bilgi aldı. Gürel, proje kapsamında kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapıldığını, mevcut kütüphanelerin de yenileceğini söyledi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adeta fabrika gibi çalıştığına işaret eden Gürel, "İlimizde 54 okulumuzda kütüphane bulunmuyordu. Lisemizde gerçekleştirilen hummalı çalışmalar neticesinde çocuklarımız kütüphanelerine kavuştu. Çocuklarımızın kütüphanelerden faydalanarak kendilerini daha iyi yetiştirmek için çaba sarf edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Gürel, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Karabük'ün köklü eğitim kurumlarından olduğunu belirterek "Öğrencilerimiz hem eğitimlerini gerçekleştiriyor hem de önemli meslek alanında kendilerini yetiştiriyorlar. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel işler gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.