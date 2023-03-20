Meslek lisesi öğrencileri MÜSİAD iş birliğinde Avrupa'da staj deneyimi yaşadı

Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği için Erasmus+ Akreditasyonu alan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), mesleki staj hareketliliği çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar proje kapsamında, Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Liselerinde eğitim gören, motorlu araçlar, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik bölümlerinden toplam 95 öğrenci ve 11 öğretmen, Avusturya'nın Viyana ve Belçika'nın Brüksel şehrinde belirlenen firmalarda staj hareketliliği ve yerinde uygulama eğitimlerine katıldı.

1-30 Ekim 2022, 13 Kasım-10 Aralık 2022 ve 12 Şubat-13 Mart 2023 tarihlerinde üç ayrı grup halinde gerçekleştirilen staj hareketliliği ve yerinde uygulama eğitimleri çerçevesinde ayrıca kültürel geziler ve bilgilendirme programları öğrencilere farklı bir deneyim yaşattı.

Staj hareketliliği ve yerinde uygulama çalışmalarına ilişkin Avusturya ve Belçika'da staj yapan öğrenciler ayrıca, Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen "Projeler Sonuçlarının Yaygınlaştırılması" kapsamındaki toplantıda yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

Avusturya'nın Viyana şehri ve Belçika'nın Brüksel şehrinde belirlenen firmalarda staj hareketliliğine katılan öğrenciler ve onlara refakat eden öğretmenler, mesleki eğitim ve kültürel alandaki deneyimlerini paylaşarak memnuniyetlerini dile getirdi.

Bununla birlikte MÜSİAD'dan yapılan açıklamada Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği için Erasmus+ Akreditasyonu'na sahip MÜSİAD koordinasyonunda mesleki staj hareketliliği, yerinde uygulama faaliyetleri ve uzman katılımlarıyla hareketliliğin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Öte yandan Ekim 2022'de MÜSİAD Planlama, Eğitim ve Kültür Komisyonu tarafından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı'nda mesleki eğitim ve Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği'ne yönelik çalışmaların genişletileceğini ilan eden MÜSİAD, mevcut komisyon ve birimleriyle bu alandaki faaliyetlerin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği programı ile mesleki eğitim öğrencilerinin yurt dışında staj hareketliliğine katılmaları, yerinde uygulama eğitimleri ile yeni deneyimler kazanmaları hedefleniyor.