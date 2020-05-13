Meslek lisesi öğrencileri 'temassız el dezenfektan cihazı' üretti

AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:18 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:18

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı'nda çalışarak yerli imkanlar ve düşük maliyetle dezenfektan cihazı tasarladı.

Prototipi üretilen cihaz, temasa gerek olmadan çalışmasının yanı sıra her öğrenciye ne kadar dezenfektan verileceği, kaç öğrencinin kullanabileceğini dijital olarak izleme ve müdahale imkanı sunuyor.

Okul Müdürü Oktay Güllü, AA muhabirine, yaz aylarında yapılacak LGS ve YKS'yi düşünerek sınav salonlarının girişine konulması için el temasının olmadığı bir dezenfektan cihazı geliştirmek istediklerini söyledi.

Lisenin Ar-Ge bölümünde çalışırken Türkiye'de ve dünyada bulunan örnekleri incelediklerini belirten Güllü, "Bunların parçalarıyla ilgili tedarikçi firmalarla görüştük fakat bu malzemelerin çoğu ithal geliyor. Şu an bu parçaları bulmamızın zor olduğunu gördükten sonra yerel imkanları değerlendirme kararı aldık." dedi.

Güllü, bir otomotiv parçası, sensör, elektronik kart gibi yüzde 90'ını yerli imkanlarla bulabildikleri ekipmanı bir araya getirdikleri anlattı.

Programlama aşamasını tamamlayıp öğrenciler için temassız el dezenfektan sistemi geliştirdiklerini belirten Güllü, "Bunu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de maliyetinin çok düşük olması. Bir diğer özelliği, programlanabilir olması dolayısıyla her öğrenciye ne kadar dezenfektan verilecek, ne kadar öğrenci kullanacak, bunları dijital olarak da izleyebiliyoruz ve müdahale edebiliyoruz. Diğer dezenfektan makinelerini incelediğimiz zaman sistemin durup içine dezenfektan konup tekrar çalıştırıldığını gördük, bizim geliştirdiğimiz modelde ise böyle bir şey yok. Dezenfektan bitmesine yakın gelen sinyalle sistem durmadan dezenfektan yenileniyor." diye konuştu.

- "OTOMATİK MASKE VE EL DEZENFEKTANI VEREN, ATEŞ ÖLÇEN" MAKİNE DE YAPACAKLAR



Sistemin öncelikle yaz aylarında yapılacak sınavlarda Bursa'daki okullarda kullanılmasının düşünüldüğünü belirten Güllü, talep olması durumunda diğer iller için bu çalışmayı yapmak istediklerini aktardı.

Türkiye'deki meslek liselerinin proje ve ürün geliştirme konusunda ileri seviyelerde olduğunu vurgulayan Güllü, otomatik maske ve el dezenfektanı verebilen, ateş ölçebilen" makine üzerinde de çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Mustafa Ümit Cesur da üç bölümün öğretmenlerinin bir araya gelmesiyle projeyi yürüttüklerini belirtti.

Yerli imkanları kullanmanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Cesur, öğrenci ve öğretmenlerin okulda farklı ürünleri de ürettiğini söyledi.

Aynı alanın Atölye Şefi Semih Aydın ise projenin ihtiyaçtan doğduğunu vurguladı.

Salgın sürecinde el temizliğinin öneminin arttığını hatırlatan Aydın, "Piyasada var olan modellerin bazıları temaslı çalışıyor yani kol destekli, el destekli gibi. Bu modellerde cihaz ve kişi arasında bir temas söz konusu oluyor. Geliştirdiğimiz model temassız özelliğiyle öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.