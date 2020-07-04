Meslek lisesinde temizlik malzemesi ve dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada 2 öğretmen hafif yaralandı

DHA 04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:04

Toroslar ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Kimya Teknolojisi Bölümü'nde salgın nedeniyle dezenfektan ve temizlik malzemesi üretimi devam ederken, öğle saatlerinde patlama oldu. Klimanın motor kısmında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, kimya bölümünü sardı. Art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle okulun camları kırıldı. İhbar üzerine okula çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Okulda büyük çaplı zarar oluşan patlamada kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı, hafif yaralandı. Öğretmenler ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.