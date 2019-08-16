Meslek ve teknik liselere bakanlık desteği
Milli Eğitim Bakanlığınca Organize Sanayi Bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere destek ödemesi yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için 6 aylık dönemde toplam 187 milyon 146 bin 82 lira teşvik sağlandı. MEB 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’ndaki verilere göre “teşvik” olarak da adlandırılan eğitim-öğretim desteği ile dezavantajlı durumdaki öğrenciler için sağlanan destekler yılın 6 aylık döneminde milyonlarca liraya ulaştı. Bu kapsamda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce OSB’ler içinde veya dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için eğitim öğretim desteği ödemeleri kapsamında, ocak-haziran 2019 döneminde 187 milyon 146 bin 82 lira ödenek gönderildi. Özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören ve eğitim-öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler için de bu dönemde 682 milyon 835 bin 712 lira teşvik ödemesi yapıldı.
MİLYARLARCA YARDIM
Ayrıca Bakanlık tarafından şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim alma hakkı tanınıyor. Bu çerçevede bursluluk hakkını kazanan ve özel okullarda öğrenim gören şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için toplam 1 milyon 533 bin 810 lira ödeme gerçekleştirildi. Ayrıca destek eğitim gereksinimi olan bireyler için 2019 yılının ilk 6 ayında, toplam 1 milyar 552 milyon 142 bin 471 liralık ödemede bulunuldu.
Yeni projeler yolda
Mesleki ve teknik eğitim için lokomotif bir şehir olan İstanbul’da bu konu kapsamında yeni projeler yürütülüyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansıyla “Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Çağrısı” projesinin hazırlıklarına başladı. Projeyle “Erasmus K1 Projeleri” kapsamında “Üreten Okullar Projesi” başvurusuyla AB ülkelerinde döner sermayeyle üretim yapan ve gelir elde eden kurumlar yerinde incelenecek. Ayrıca “Erasmus K2 Projeleri” kapsamında da ayrı bir çalışma yürütülüyor. Üreten Okullar Projesi kapsamında da “Üreten Gönüller Projesi” hayata geçirilecek. Mesleki eğitimin gelişimine katkısı olan “Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli” kapsamında gerçekleştirilen iş birlikleri ve protokoller çerçevesinde “Büyük İstanbul Okul-Sektör Buluşması” toplu açılış töreni yapılacak.
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