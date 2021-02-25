İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1902
  • EURO
    8,7815
  • ALTIN
    413.577
  • BIST100
    1502.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mestan Özcan AK Parti'ye katılan birçok üyeye sertifikalarını takdim etti
Güncel

Mestan Özcan AK Parti'ye katılan birçok üyeye sertifikalarını takdim etti

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, partiye yeni katılan pek çok üyeye sertifikalarını takdim ederek, yeni katılan üyelere teşekkürlerini iletti.

25 Şubat 2021 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:19
ABONE OL

AK Parti'ye yalnızca Tekirdağ'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında yoğun katılımın olduğunu belirten İl Başkanı, dünyada en fazla üyeye sahip partiler arasında olduklarının altını çizdi.

Mestan Özcan, AK Parti'nin sürekli olarak kendini yenilediğini, yeni fikirlerle kendini geliştirdiğini ve geleceğe, en sağlam adımlarla ve en yeni gelişmelere uygun şekilde ilerlediklerini vurgulayarak şunları söyledi; "Rabbim bizleri inandığımız yoldan ayırmasın. Şehrimize ve ülkemize yapacağımız hayırlı işlerde buluştursun."

Takdim töreninin ardından AK Parti Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilerek, gündeme dair konular ayrıntılı olarak ele alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.