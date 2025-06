Mesut Özil, Yenidoğu Okulları öğrencileriyle bir araya geldi

Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Başakşehir gibi takımlarda oynayan dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü'nde öğrencilerle bir araya geldi. Konferans salonunda yapılan söyleşide sorulara yanıt veren Özil, çocuklara her zaman hayallerinin peşinden koşmasını, mücadele etmelerini ve kendilerine güvenmelerini söyledi.

"HANGİ MESLEKTE OLURSANIZ OLUN, HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYİN"

Olduğu konuma gelene kadar uzun, zor ve çetrefilli yollardan geçtiğini söyleyen Özil: "Bir gurbetçi çocuğu olarak ve bir Türk olarak her zaman en iyisi olmam gerekiyordu. Çok büyük takımlara gittim ancak beni almadılar. Kendime güvendiğim için asla pes etmedim. 'Her şerde bir hayır vardır' diyerek yoluma devam ettim. Rabbim bana en güzel yerlere gelmeyi ve dünya kupasını almayı nasip etti. Benim gençlere tavsiyem; hangi meslekte olursanız olun hiçbir zaman pes etmeyin."

"YARDIM ETMEK BENİ MUTLU VE HUZURLU YAPIYOR"

Sosyal sorumluluk bilincinin, annesinin öğretileriyle geliştiğini anlatan Özil, "Annem, küçük yaştan itibaren her şeyimizi arkadaşlarımızla paylaşmamız konusunda bizleri eğitti. Her zaman yiyeceğimi, eşyalarımı okuldaki arkadaşlarımla paylaşırdım. Büyüyünce ve para kazanmaya başlayınca da bu öğretiyi hiç unutmadım. Bizler uyandığımızda yemek bulabiliyor ve yiyebiliyoruz; ama dünyanın bazı yerlerinde yaşayan insanlar bu yemeği bulamayabiliyorlar. Bizlerin onları da düşünmesi gerekiyor. Bu yüzden hayatım boyunca insanlara hep yardım etmeye çalıştım ve bundan sonra da edeceğim. Yardım etmek beni her zaman mutlu ve huzurlu yapıyor" dedi.

Hedefinin, 'yaptığı işten keyif almak ve en iyisi olmak' olduğunu da söyleyen Özil; "Bunu başardığıma inanıyorum, bu yüzden bana 'Asist Kralı' diyorlar" diyerek öğrencilerden büyük bir alkış aldı.

"GÖNLÜM REAL MADRİD'E DAHA SICAK BAKIYORDU"

Real Madrid kariyerini de anlatan Özil, Zidane'ye olan hayranlığından şöyle bahsetti: "2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası vardı, orada kendimi gösterdim. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih gibi dünyanın en büyük takımları beni istedi ama benim gönlüm Real Madrid'e daha sıcak bakıyordu. Çünkü orada küçük yaşta örnek aldığım "Zinedine Zidane" vardı. Zidane orada oynadığı için gönlüm Real Madrid'deydi. O şekilde başladım 2010 yılında" diye konuştu.

"BABAMLA TAKIM BAŞKANI BİRBİRLERİNİ YANLIŞ ANLADI, OLAN BANA OLDU"

Son saniye olan Arsenal transferinden bahseden Özil, "Süreç nasıl ilerledi?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Normalde o dönemde Real Madrid'de çok başarılı bir oyuncuydum. İlk 11'de oynuyordum, hem takım arkadaşlarım hem de seyirciler beni çok severdi. Biraz sürpriz oldu zaten. Orada şöyle bir yanlış anlaşılma oldu; babamla takımın başkanı tartışırken yanlış anladılar birbirlerini. Olan bana oldu, takımı değiştirmek zorunda kaldım."

"ARSENAL'E KARŞI SÖZÜMÜ TUTTUM"

Arsenal'in daha önce de kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Özil: "Arsen Wenger ile eskiden konuşmuştum ve ona bir söz vermiştim. 'Bir gün Real Madrid'den ayrılırsam ilk hedefim o zaman Arsenal olacak, tabi o zaman beni isterseniz' demiştim. Zor durumda kaldım, Arsenal kapıyı çalınca ben de sözümü tuttum ve Arsenal'e gittim. Sekiz yıl orada oynadım. Orada da güzel kupalar kazandık, güzel zamanlar geçirdik."

"MESSİ Mİ RONALDO MU?" SORUSUNA ANLAMLI CEVAP

"Messi mi Ronaldo mu?" sorusuna "Arda Güler" cevabını veren Özil, Fenerbahçe'deki macerasının çok kısa sürdüğünü ancak Arda Güler'le oynamanın çok keyifli olduğunu ve imkân olsaydı beraber daha çok oynamak istediğini dile getirdi.

Söyleşinin ardından Özil, okuldaki öğrencilerin formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çekildi.