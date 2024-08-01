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Meta ve Halk TV'ye tepkiler çığ gibi: Kendilerine gelmeli ve kamuoyundan özür dilemeliler

CHP yandaşı Halk TV ve Meta'nın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğrayarak şehit edilmesine yönelik skandal açıklamaları tepki çekti. Anadolu Basın Federasyonu (ABF), Halk TV'yi ABF olarak kınadıklarını ve televizyon kanalının sorumsuz yayınları nedeni ile kendine gelmesini istedi.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Meta ve Halk TV'ye tepkiler çığ gibi: Kendilerine gelmeli ve kamuoyundan özür dilemeliler
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Anadolu Basın Federasyonu (ABF), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması sonucu "Bir gece ansızın nasıl geldi?" alt yazısı nedeniyle Halk TV ile Heniyye fotoğrafı paylaşan hesapları engellediği öne sürülen Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı kınadı.

Federasyondan yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye'nin Filistin'in "haklı davasını" savunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Heniyye'nin kalleşçe suikast ile öldürülmesi sonrası, Halk TV, alt yazı olarak (KJ) 'Bir gece ansızın nasıl geldi?' cümlesini yazarak bir skandala daha imza atmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız, Halk TV'yi ABF olarak kınıyoruz. Televizyon kanalının sorumsuz yayınları nedeni ile kendine gelmesini ve tüm kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, Heniyye paylaşımlarına sistemli şekilde sansür uyguladığı öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meta, Gazze'de katledilen çocuklardan dünya haberdar olmasın diye elinden geleni yapmaktadır. Bu sansür tarafsızlık ilkesini yerle bir etmektedir. İsmail Heniyye fotoğrafı paylaşan bütün hesapları engellemek, paylaşımları kaldırmak bir çifte standart ve ikiyüzlülüktür. Olup bitenleri karartarak gerçeklerin üzeri örtülemez. Bu iki kurumu şiddetle kınıyoruz."

  • CHP yandaşı
  • Halk TV
  • Hamas Siyasi Büro

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