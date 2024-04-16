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  • Mete Yarar, İran'ın saldırısının zamanlamasına dikkat çekti: Katil İsrail, mağdur İsrail'e döndü
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Mete Yarar, İran'ın saldırısının zamanlamasına dikkat çekti: Katil İsrail, mağdur İsrail'e döndü

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına ilişkin konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, saldırının zamanlamasına dikkat çekerek, 'İsrail ilk defa köşeye sıkıştığı, dünya kamuoyunda itibar kaybettiği dönemde bu saldırıya maruz kaldı.' diye konuştu. 'Bu operasyonun bir tane kaybedeni var o da Gazze.' ifadelerini kullanan Mete Yarar, İran'ın İsrail'e can simidi olduğunu belirtip 'ABD'de bile senatörler aleyhte konuşmaya başlamıştı. Avrupa Birliği ilk defa Filistin'i tanımak için komisyon kurmuştu. Şu anda ne konuşuluyor dünyada? Katil İsrail, mağdur İsrail'e döndü.' dedi.

16 Nisan 2024 Salı 08:21 - Güncelleme:
Mete Yarar, İran'ın saldırısının zamanlamasına dikkat çekti: Katil İsrail, mağdur İsrail'e döndü
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Terör devleti İsrail'in geçtiğimiz hafta İran'ın Şam'da yer alan konsolosluk binasını vurması sonrası, Tahran yönetiminden misilleme açıklamaları yapılmıştı. İran, cumartesi gece saatlerinde İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırısı başlattı.

Söz konusu saldırılar ABD ve İngiltere'nin savaş uçakları tarafından Irak ve Suriye üzerinde engellendi. İran Dışişleri Bakanlığı, saldırı öncesinde ABD'yi bilgilendirdiklerini de açıkladı.

İsrail'e ulaşan füzelerden bazıları Demir Kubbe'yi aşarak çeşitli noktalara düşse de sadece maddi zarara neden oldu.

Yaşananlar tvnet canlı yayınınında değerlendirildi.

"İRAN'IN OPERASYONUN BİR TANE KAYBEDENİ VAR O DA GAZZE"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İran'ın saldırısının kazananının İsrail olduğunu vurgulayıp, "Bu operasyonun bir tane kaybedeni var o da Gazze." diye konuştu.

İSRAİL KÖŞEYE SIKIŞTIĞI ANDA İRAN NEDEN SALDIRDI?

İran'ın füzeleri ateşledikten sonra geçen zaman diliminde herkesin füzelerin kaç saat içinde İsrail'e ulaşacağına takıldığını vurgulayan Yarar, "Ben hiç uçuş saatlerindeki zamanlamaya takılmadım biliyor musunuz? Ben, İsrail'in tam köşeye sıkıştığı bir dönemde kendisine atılan zamanlamaya takıldım. İsrail ilk defa köşeye sıkıştığı yani dünya kamuoyunda itibar kaybettiği dönemde bu saldırıya maruz kaldı" dedi.

"KATİL İSRAİL MAĞDUR İSRAİL'E DÖNDÜ"

Saldırının İsrail'e can simidi olduğunu vurgulayan Yarar, "Niye şimdi? Yedi tane yabancı görevliyi öldürmüşsünüz, dünya ayağa kalkmış. Ölenler Batılılar çünkü. İsrail yüzünden ölmüş. Tam soykırımla ilgili bütün mevzu açılmış. Amerika'daki yardımların bile gönderilmesini engelleyen senatörler ortaya çıkmış. Senatörler aleyhte konuşmaya başlamış, Avrupa Birliği'nde ilk defa İspanyollar, İrlandalılar, Belçikalılar, Hollandalılar bir komisyon kurarak Filistinli devlet olarak tanımakla ilgili prosedürü konuşmaya başlamışlar. Bana söyler misiniz? Şu anda ne konuşuluyor dünyada? Katil İsrail, mağdur İsrail'e döndü. Ne oldu arkadaş bu sefer niye acele ettiniz?" ifadelerini kullandı.

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