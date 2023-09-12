Mete Yarar'dan çok sert ''Sezgin Tanrıkulu'' tepkisi: Her türlü iftiranıza devam mı edeceksiniz?

Terörist cenazelerine katılıp, savunma sanayii alanında üretilen yerli ve milli silahları hedef alarak her fırsatta Türk devletine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kin kusan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yeni bir skandala daha imza attı.

Geçtiğimiz günlerde TV100'de yayınlanan bir programın canlı yayınına telefonla bağlanan Tanrıkulu, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik skandal sözler sarf etti.

METE YARAR'DAN TANRIKULU'NA VE DESTEKÇİLERİNE SERT TEPKİ

Terör örgütünün yalanlarından medet uman Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atarak TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı yönünde iftiralar savurdu.

Mehmetçik'i hedef alan iftiraların sahibi Tanrıkulu'na tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir tepki de TVNET canlı yayınına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'dan geldi.

CHP'li Tanrıkulu'nun yıllardır değişmediğini, farklı bir şey söylemediğini ifade eden Yarar, yapılan skandala ses çıkarmayan kesimi de sert sözlerle eleştirdi.

"HER TÜRLÜ İFTİRANIZA DEVAM MI EDECEKSİNİZ?"

Yapılan iftiralara karşı verilen mücadelenin çabuk unutulduğunu dile getiren Yarar, CHP'li vekile sahip çıkanlara, "Bu mesleğin şerefi yok mu? Onuru yok mu? Bu ülke her gün bir şehit vererek ayakta duruyor. Meslek grupları için ortalığı ayağa kaldıranlar bu askerlerin veya polislerin görevleri icabı sesini çıkartmaması sizin onlara çok daha yüksek sesle saldırmasına mı yol açacaktı? Her türlü iftiranıza devam mı edeceksiniz?" sözleriyle çok sert tepki gösterdi.