Mete Yarar'dan dikkat çeken Pençe-Kilit operasyonu vurgusu: Geçmiştekilerden farklı olarak...

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Pençe-Kilit operasyonu hakkında konuşan Yarar, "Metina, Zap, Basyan bölgelerinde terör örgütlerinin yuvalandığı alanlara geçmişteki operasyonlardan farklı olarak değişik bir tarzda harekat düzenlendi." diyen Yarar, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğunlukla güçler birbirlerini destekleyecek şekilde ve bir tepeyi alıp diğer tepeye sıçramalarla ilerleyecek şekilde icra edilirken, dün akşamki operasyonda neredeyse bir ucu Metina'da bir ucu Zap'ta diğeri de Gara'nın hemen üzerindeki yere üç farklı büyük hava harekatı icra edildi."

'KANDİL'İN KİLİDİNİ AÇACAK'

"Aralarındaki kesitler çok büyük, boşluklar çok büyük. Ve bu alanın tamamen temizlenesiyle ilgili geniş bir harekatın başlayacağının işaretidir." açıklamasında bulunan Yarar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanın temizlenmesi Gara'nın kilidini açacaktır. Gara'nın kilidi de otomatik olarak Kandil'in kilidini açacaktır. Belki 'Pençe-Kilit' denmesinin amacı da budur. "