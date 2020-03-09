İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1074
  • EURO
    6,9533
  • ALTIN
    327.231
  • BIST100
    105987
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mete Yarar'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İnançlı bir insanın söyleyeceği sözler değil
Güncel

Mete Yarar'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İnançlı bir insanın söyleyeceği sözler değil

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Güvenlik Uzmanı Mete Yarar “Şehitler tepesi boş kalacak lafı bir inançlının söyleyeceği laf değildir” dedi.

09 Mart 2020 Pazartesi 12:27 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 12:30

Ülke TV yayınına katılan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Şehitler tepesi boş kalacak” sözlerine tepki gösterdi.

“SENİN ÇOK ÜSTÜNDEKİ BİR KARARDIR”

Mete Yarar şöyle konuştu: Sen savaş çıkartmamak için elinden geleni yaparsın ama sana birisi savaş ilan edebilir. Sen hiç savaş çıkartmazsın Türkiye’de bir iç ayaklanma çıkabilir. Sen hiç savaşla ilgili bir mevzuya girmezsin, İdlib’e bulaşmazsın terör faaliyetlerinde her gün yüzlerce şehit verebilirsin. O şehitler tepesinin boş kalıp kalmamasıyla ilgili karar senin çok üstünde bir karardır.

“BİZİM TOPLUMUMUZUN ANLAYACAĞI BİR TARTIŞMA DEĞİL”

Yarar, bu tartışmanın ilk gündeme düştüğünde şok geçirdiğini ve şehitler tepesi tartışmasının bizim toplumumuzun anlayacağı bir tartışma olmadığını söyledi.

İnançlı bir insanın bu sözleri söyleyemeyeceğini belirten Mete Yarar, ilk duyduğunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun dili sürçmüştür diye düşündüğünü belirtti. O mertebenin, o şehadetin kararının, iradesinin bizim elimizde olmadığını söyleyen Yarar, bu tartışmanın buralara kadar gelmiş olmasının bile yanlış olduğunu söyledi.

“GÖREV YAPANLARI VE ŞEHİT AİLELERİNİ YARALAR”

Yarar, şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını, şehit olmak için cepheden cepheye gidip ama şehitlik nasip olmayan binlerce kişi olduğunu söyledi.

Yaşanan bu tartışmanın görev yapan güvenlik güçlerini ve şehit ailelerini çok yaralayacağını belirten Yarar, bizim inancımızda makamların tartışmaya açık olmadığını ve insanların bu sözü kötü niyetle söylemediğini, iyi niyetli yaklaştığını söyleyerek sözlerini tamamladı.

'Bilek işi değil, yürek işi' diyerek yola çıktı... Bu köye kadın eli değdi!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali
İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'
'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti
Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı
'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı

'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.