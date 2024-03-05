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Güncel

Mete Yarar'dan TSK'ya iftira atanları makamında ağırlayan Özel'e zor soru: Askere gidenlere sahip mi çıktınız?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, DEM Parti ile kurdukları ittifakı 'Bu bir Türkiye ittifakıdır, lideri de Atatürk'tür' diyerek pazarlamaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, 'DEM'lilerin bundan haberi var mı? Bugüne kadar hiçbir ortamda İstiklal Marşı okuduklarını, Türk bayrağı veya Atatürk posteri astıklarını görmedim' sözleriyle cevap verdi. Yarar, Özgür Özel'in bedelli askerlik yapan vatandaşları 'kaçak' olarak nitelemesine de, Türk askerine 'kimyasal silah kullandı' iftirası atanları makamında ağırlaması üzerinden, 'Askerliğe gitmeyenlere kızdınız, askerliğe gidenlere ne yaptınız, sahip mi çıktınız?' sözleriyle tepki gösterdi.

5 Mart 2024 Salı 08:05 - Güncelleme:
Mete Yarar'dan TSK'ya iftira atanları makamında ağırlayan Özel'e zor soru: Askere gidenlere sahip mi çıktınız?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geride kalan Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı açıklamada, bedelli askerlik yapan vatandaşları hedef alıp, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile kurulan ittifaka gelen tepkilere de "Bu seçimde bütün Türkiye'den, Cumhur İttifakı'nın karşısına bir büyük ittifakı dikmesini bekliyoruz. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır." yanıtını vermişti.

Söz konusu gelişmelerle ilgili tvnet'te konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Özel'in "Bu bir Türkiye ittifakıdır, lideri de Atatürk'tür. Atatürk de bu ittifakı desteklerdi" sözüne tepki gösterdi. Yarar, açıklamaların en hafif tabiriyle 'gaflet' olduğunu söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'E ZOR SORULAR: ASKERE GİDENLERE SAHİP Mİ ÇIKTINIZ?

"Vatanseverlikten bahsedeceksek; şerefi, namusuyla görev yapan askerlerle ilgili kimyasal silah yalanı ortaya atıldığında onlara destek verenler, onları makamlarında ağırlayanlar neden bahsediyordu?" diyen Mete Yarar, "Askerliğe gitmeyenlere kızdınız, askerliğe gidenlere ne yaptınız? Sahip mi çıktınız? Askere en büyük iftiralardan biri. Soykırım ile birlikte en büyük üç suçtan birisi. Odalarınızda ağırladınız, beraber uğurlama pozları verdiniz. Bunları yaptınız." diye konuştu.

"ATATÜRK BÖYLE BİR İTTİFAKI İSTERDİ ÖYLE Mİ? PEKİ DEM'LİLERİN BUNDAN HABERİ VAR MI?"

Sözlerinin devamında tepkisini sürdüren Yarar, "Atatürk böyle bir ittifakı isterdi öyle mi? Peki DEM'lilerin bundan haberi var mı? Bugüne kadar hiçbir ortamda İstiklal Marşı okuduklarını, Türk bayrağı, Atatürk posteri astıklarını görmedim. Onunla ilgili de ağır ithamların yapıldığını biliyoruz. Neresinden tutayım, neresinden cevabını vereyim." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL MAKAMINDA AĞIRLAMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın kanalına çıkarak Türk askerine 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alınmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2023 yılının aralık ayında, kararın ardından Fincancı'yı sahip çıkıp makamında ağırlamıştı.

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