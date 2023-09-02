Meteor iddiası: Türkiye'nin birçok noktasında görüldü

Ülkenin doğusunda bulunan çok sayıda kentte 20.15 sıralarında görülen ışık hüzmesi, 'Meteor düştü' iddialarını da beraberinde getirdi. İddia bir anda sosyal medyada yayılırken, çok sayıda vatandaş tarafından gözlemlenen cisim heyecan yaşanmasına neden oldu.

Cismi çıplak gözle gözlemlediklerini belirten bir vatandaş korktuklarını söyledi. Çevre illerden de gözlemlendiği ileri sürülen cismin meteor olup olmadığı konusunda ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

ELAZIĞ

Elazığ semalarında gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri şaşkına çevirdi. Işık saçan cismi görenler cep telefonlarına sarıldı. Aynı görüntüler sosyal medyadan canlı yayın yapan bir kişinin kayıtlarına da yansıdı. Cisim düştükten sonra ise yüksek düzeyde bir ses duyuldu.

Mavi ve kırmızı ışık saçan cismin meteor olma ihtimali üzerinde duruluyor.

HATAY



Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu bölgesinde gökyüzünde bir cismin alev aldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere yansıyan cismin meteor olduğu düşünülürken ekipler konuyla ilgili araştırma çalışmalarını sürdürüyorlar.

Öte yandan cismin gökyüzünde ilerlediği anlar Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde de görüldü.

DİYARBAKIR

Türkiye'nin birçok noktasında görülen ve meteor olduğu değerlendirilen cismin düşme anı, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj gölü üzerinde bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Düşme anında cisim parçalara bölünürken, gökyüzü maviyle kaplandı.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da da vatandaşlar bir ışık gördüklerini belirterek, meteor düştüğünü iddia etti.