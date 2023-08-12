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Meteor yağmuru Ankara'da gözlemlendi

'Perseid meteor yağmuru' Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde gözlemlendi.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:27 - Güncelleme:
Meteor yağmuru Ankara'da gözlemlendi
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Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.

Her sene Temmuz ortasında başlayan yağmur, parça akımının konumuna göre 9-14 Ağustos arasında zirveye ulaşır. Zirve tarihinde, saatte 60'tan fazla meteor gözlemlenebilir.

Gece yarısından önce atmosfere giren bazı meteorlar ise uzun parlak izler bırakır ve ateş topları oluşturabilir. Meteorlar genelde 80 kilometre yüksekte, atmosferde yanarak parçalanırlar.

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