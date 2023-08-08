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Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2023 Perseid meteor yağmuru nereden izlenir?

Meteor yağmuru, bu yıl da takip edilen gök olayları arasında yerini aldı. Ağustos ayında gerçekleşecek olan Perseid meteor yağmuru, onlarca yıldız kayması ile görsel bir şölen oluşturacak. kuyruklu yıldızların bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Peki Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2023 Perseid meteor yağmuru nereden izlenir? İşte o tarihler...

8 Ağustos 2023 Salı 10:38 - Güncelleme:
Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2023 Perseid meteor yağmuru nereden izlenir?
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Perseid Meteor yağmuru, halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen onlarca gök taşının düşmesiyle gökyüzünde görsel bir şölen oluşturacak. Türkiye'den görülebilecek olan gök olayını izlemek isteyenler 'Perseid meteor yağmuru nereden izlenir?' sorusuna yanıt arıyor. Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen meteor yağmuruyla saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Peki 2023 Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Perseid göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos günlerinde görülecek. Meteor yağmurunun 12 Ağustos Cumartesi günü saat 23:00 ile 01:00 arasında başlaması bekleniyor.

Perseid meteor yağmuruyla saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek.

Gece gökyüzünde saatte yaklaşık 100 göktaşının düşmesiyle oluşacak olan meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde gözlemlenecek.

2023 Perseid meteor yağmuru nereden izlenir?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.

Perseidler, 1862'de keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalardır. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.

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