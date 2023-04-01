İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2023 Cumartesi / 11 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü uyardı: Kuvvetli lodos bekleniyor
Güncel

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü uyardı: Kuvvetli lodos bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos beklendiğini bildirdi

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 03:30 - Güncelleme:
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü uyardı: Kuvvetli lodos bekleniyor
ABONE OL

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi'nde rüzgarın güney ile güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova çevrelerinde kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ile direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.