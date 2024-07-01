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  • Meteoroloji 14 il için ''sarı'' kod uyarısı verdi: Sağanak ve fırtına geliyor
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Meteoroloji 14 il için ''sarı'' kod uyarısı verdi: Sağanak ve fırtına geliyor

Son yayınlanan meteorolojik hava tahminlerine göre, Türkiye'nin 14 ili için 'sarı' kod uyarısı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 14 ile sağanak yağış ve fırtına etkili olması bekleniyor.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 16:03 - Güncelleme:
Meteoroloji 14 il için ''sarı'' kod uyarısı verdi: Sağanak ve fırtına geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde 14 il için "sarı" kod uyarısı verildi. Buna göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

METEOROLOJİ'DEN 14 İL İÇİN "SARI" KOD UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Rize, Trabzon ve Ardahan ile kuvvetli rüzgar beklenen Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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