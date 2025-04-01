İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9329
  • EURO
    40,9779
  • ALTIN
    3820.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Meteoroloji 4 il için uyardı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Batman için sağanak yağış uyarısında bulundu.

IHA1 Nisan 2025 Salı 14:51 - Güncelleme:
Meteoroloji 4 il için uyardı
ABONE OL

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Hani, Lice, Kulp) ilçeleri, Batman'ın kuzeyi (Kozluk, Sason) ilçeleri yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtildi.

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.