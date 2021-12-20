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Meteoroloji 4 il için uyardı! Kuvvetli rüzgar ve kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli rüzgar ve kar uyarısı yapıldı.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 09:28
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.

Van ve Muş'un güney ilçelerinde bugün, Bitlis ile Hakkari'de de yarın yoğun kar bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve doğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Hakkari'de 2, Bitlis ve Muş'ta 1 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede yoğun kar beklendiğinden ani sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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