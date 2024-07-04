Meteoroloji 4 ilimize ''sarı kod'' uyarısı verdi! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, 4 kenti sarı kodla uyardı. Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye için Uyarı Durumu" haritasında Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.