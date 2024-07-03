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Meteoroloji 5 il için ''sarı'' kod uyarısı verdi: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 5 il için 'sarı' kod uyarısı verdi. Sağanak yağıştan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklar için vatandaşlar uyarıldı.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Meteoroloji 5 il için ''sarı'' kod uyarısı verdi: Kuvvetli yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için "sarı" kodlu uyarısı verdi. Buna göre, Erzurum'un kuzeyi ve doğusu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin illerinin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor.

Oluşabilecek olumsuz koşullar konusunda uyarıda bulunan Meteoroloji, dikkatli ve tedbirli olunması bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Yapılan son tahminlere göre, bugün öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı."

5 İL İÇİN "SARI" KOD UYARISI

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen söz konusu iller için "sarı" kodlu uyarısı verildi.

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