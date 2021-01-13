Meteoroloji 5 il için uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

13 Ocak 2021 Çarşamba 09:42 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sağanak ve Gök gürültülü sağanak Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur olmak üzere Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Amasya ve Çarum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA, KÜTAHYA, UŞAK, AFYONKARAHİSAR VE ESKİŞEHİR İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinde Ankara, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli güney rüzgarlarının etkisini artıracağı ve sabah saatlerine kadar zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi öngörülüyor.

Gece ilerleyen saatlerde Kütahya ve Uşak, sabah saatlerine doğru Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak şeklinde başlayacak yağışın, hızlı soğumayla birlikte zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.