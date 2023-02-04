Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

İstanbul'da beklenen kar geliyor. Meteoroloji ve AKOM'dan beklenen kar yağışı ile ilgili uyarı geldi. Megakentte yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna cevap ararken Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre; Hafta sonu başlayacak olan kar yağışı, İstanbul'da kuzey ilçelerde etkili olmaya başlayacak. İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak; İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte kar yağışı beklenen iller

Hafta sonu, İstanbul başta olmak üzere; Edirne, Kırklareli, Denizli, Kütahya, Hatay, Mersin, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Amasya, Tokat, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa gibi birçok ilde kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre; 5 Şubat Pazar günü başlayacak olan kar yağışı; Pazartesi, salı ve çarşamba günü de etkili olacak.

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi öngörülüyor.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.



AKOM UYARDI!

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek. İstanbul'da kar yağışının Perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyaran Yerlikaya şunları söyledi;

"Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."

HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Toroslar Mevkiisi'nde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.