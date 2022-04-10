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Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalması bekleniyor. Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

AA10 Nisan 2022 Pazar 13:18 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 13:18
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması ön görülüyor.

Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksekleri, iç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde salı günü ilk saatlerden itibaren zirai don tehlikesi bulunuyor.

Genel olarak 15 Nisan Cuma sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde de 17 Nisan Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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