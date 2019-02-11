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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artacak sağanak etkili olacak

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre, Türkiye bu geceden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yurt genelinde sıcaklıkların da 3 ila 6 derece artacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Bu sabah saatlerinde Ş. Urfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
SICAKLIKLAR ARTACAK
 
Hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

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