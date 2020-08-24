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Güncel

Meteoroloji açıkladı! Türkiye'nin tamamı güneşli

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarının biraz artacağı tahmin ediliyor.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:42 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:42
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının biraz artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, Marmara Bölgesinde kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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