  • Meteoroloji alarma geçti! Sel, çığ ve hortum aynı anda kapıda
Güncel

Meteoroloji alarma geçti! Sel, çığ ve hortum aynı anda kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava şartlarının sertleşeceğini duyurarak üst üste uyarılarda bulundu. Birçok ilde 'çok kuvvetli' yağış beklenirken; sel, hortum, çığ ve toz taşınımı gibi hayati risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 09:35
Meteoroloji alarma geçti! Sel, çığ ve hortum aynı anda kapıda
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Muğla, Çankırı, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Güneydoğu'nun kuzey ve doğusunda yağışların "çok kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında şiddetli fırtına ile birlikte hortum tehlikesi bulunuyor.

ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞACAK

Hava tahmin raporuna göre, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma yaşanacak. Toz taşınımının yağışla birleştiği bölgelerde, yağışın "çamur şeklinde" görülebileceği bildirildi.

FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Hava sıcaklıklarının seyriyle birlikte iki kritik uyarı daha yapıldı:

Kuvvetli Rüzgar: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden fırtına (40-70 km/saat) hızına ulaşması bekleniyor.

Çığ Alarmı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve doğal afet risklerine karşı vatandaşları meteorolojik uyarıları anlık olarak takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya çağırdı.

