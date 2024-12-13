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Meteoroloji bazı bölgeler için uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

AA13 Aralık 2024 Cuma 16:31 - Güncelleme:
Meteoroloji bazı bölgeler için uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar, ağaç veya direklerin savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.

  • Doğu Anadolu
  • Kuvvetli Rüzgar
  • Fırtına

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