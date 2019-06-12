26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7923
  • 6,5549
  • 248.656
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteoroloji birçok bölge için sağanak uyarısında bulundu

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Çanakkale, Sakarya, Muğla ve Malatya çevreleri ile Kırklareli'nin ve Tekirdağ'ın batı, Balıkesir'in doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
 
Ülke genelinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
 
İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşların, yıldırım, dolu, rüzgar, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Suudi Arabistan´da ´´helal disko´´ açıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

TUSAŞ'tan yeni ATAK duyurusu

TUSAŞ'tan yeni ATAK duyurusu

MSB'den yeni askerlik kanununa ilişkin açıklama

MSB'den yeni askerlik kanununa ilişkin açıklama

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

'Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir'

'Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir'

'Kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır'

'Kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır'

ABD'nin liderlik yaptığı çalıştaya katılmama kararı aldılar

ABD'nin liderlik yaptığı çalıştaya katılmama kararı aldılar

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

Müftü, gözyaşları içinde kaldı
 

POPÜLER HABERLER

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Tarih onu unutmayacak! Ölümüyle milyonlarca insanı kurtardı...

Tarih onu unutmayacak! Ölümüyle milyonlarca insanı kurtardı...

'Çernobil' dizisinden 11 gerçek karakter

'Çernobil' dizisinden 11 gerçek karakter

Ay'ın yüzeyinde gizemli keşif

Ay'ın yüzeyinde gizemli keşif

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA