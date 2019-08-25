Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

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Meteoroloji birçok bölge için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Doğu ve Orta Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

  • AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
 
Yağışların, bu akşam saatlerinde Niğde çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi  Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın da öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

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