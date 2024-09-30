İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2024 Pazartesi / 26 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1822
  • EURO
    38,2866
  • ALTIN
    2896.03
  • BIST100
    9677.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji bu illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Güncel

Meteoroloji bu illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 13:52 - Güncelleme:
Meteoroloji bu illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren ise Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise Batı Karadeniz'de beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, Düzce, Sinop, Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde fırtına, bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.