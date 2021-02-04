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Meteoroloji, Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı yaptı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için karla karışık yağmur ve kar uyarısı yapıldı.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 09:58 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 09:58
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 6, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 5 derece olması bekleniyor. Bölge genelinde gün içinde karla karışık yağmur ve kar yağışını etkili olması öngörülüyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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