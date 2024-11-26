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Meteoroloji Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli kar uyarısı yaptı.

AA26 Kasım 2024 Salı 13:49 - Güncelleme:
Meteoroloji Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için uyardı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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