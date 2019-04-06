Meteoroloji doğu illeri için çığ uyarısında bulundu

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olmak üzere yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu olması beklendiği bildirildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 4, Muş’ta 7, Bitlis’te 2 ve Hakkâri’de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 10, Bitlis’te 7, Hakkâri’de 8 ve Muş’ta 12 derece olması beklenmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.