Meteoroloji Doğu ve Batı Karadeniz için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın rüzgar, Batı Karadeniz'in batı ve güneybatısında öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde esecek.



Ayrıca rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve güneybatısında, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer kısa süreli 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.



Fırtınanın gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.