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Meteoroloji Doğu ve Batı Karadeniz için uyardı

Karadeniz'in batı ve doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 16:06 - Güncelleme:
Meteoroloji Doğu ve Batı Karadeniz için uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın rüzgar, Batı Karadeniz'in batı ve güneybatısında öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde esecek.

Ayrıca rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve güneybatısında, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer kısa süreli 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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