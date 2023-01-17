İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2023 Salı / 25 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7994
  • EURO
    20,3337
  • ALTIN
    1152.21
  • BIST100
    5251.82
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün art arda uyarmıştı: Marmara'da şiddetli fırtına
Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün art arda uyarmıştı: Marmara'da şiddetli fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün art arda Trakya geneli yaptığı uyarılardan sonra fırtına etkisini göstermeye başladı. Marmara Denizi'nde etkisini gösteren lodos fırtınasından dolayı çok sayıda gemi limana döndü.

IHA17 Ocak 2023 Salı 12:32 - Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün art arda uyarmıştı: Marmara'da şiddetli fırtına
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından art arda yapılan uyarıların ardından, Trakya genelinde de vatandaşlara SMS aracılığı fırtına uyarısı gönderildi. Çeşitli uyarıların ardından Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, etkisini artırdı. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan Tekirdağ'daki balıkçılar, teknelerini rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekliyor.

Uluslararası ticaret yapan çok sayıda büyük gemide Tekirdağ açıklarına demirledi. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan balıkçılar, teknelerindeki gerekli bakım ve tamirat işlerini yaparken, fırtına sebebiyle yükselen dalgalar rıhtıma bağlı teknelere adeta dans ettiriyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, fırtınaya ilişkin yaptığı açıklamada denize açılamadıklarını ifade ederek, "Balıkçı arkadaşlarımız, faaliyetlerini şu anda ağ tamirleri ile geçiriyorlar. Allah izin verirse cuma günü lodos fırtınasının etkisini azaltacağını biliyoruz. Sonrasında balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini hamsi, istavrit ve çinekop avcılığı ile faaliyetlerini devam ettirecekler. Vatandaşlarımız, uygun ve taze balık yemeye devam edecekler inşallah" dedi.

Pehlivanoğlu, lodos ile denizin dibinden kopan kızıl yosunlara ilişkin yaptığı açıklamada ise, yosunların zararsız olduğunu belirterek, "Havaların şiddetli lodos esmesiyle beraber denizin altında olan otlar, su üstüne çıkıyor. Su üstüne çıktığı zamanda kıyıya vuruyor. Bir süre sonra bazen tekrar denize düşüyor. Ama herhangi bir zararı yok" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.