Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, salı günü Türkiye genelinde 18 şehirde etkili olacak kar yağışı için vatandaşlar uyarıldı.14 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
18 ŞEHİR BEYAZA BÜRÜNÜYOR
Bugün yurdun doğusu ile iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışının hafta başından itibaren etki alanını genişleteceği tahmin ediliyor.
Pazartesi günü doğudan batıya doğru hareket edecek olan kar yağışı, salı gününe gelindiğinde Bolu'ya kadar ilerleyecek.
İŞTE SALI GÜNÜ KAR BEKLENEN ŞEHİRLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, salı günü kar beklenen 18 şehir şöyle:
Bolu, Kastamonu, Çankırı, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van
14 ARALIK PAZAR İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla'nın güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya'nın batı çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevreleri hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu