Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, hafta sonu Erzurum'dan Malatya'ya, Van'dan Elazığ'a kadar çok sayıda ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu'daki birçok il beyaza bürünecek.

Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, vatandaşların beklediği kar yağışı için tarih netleşti.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, bugün itibarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Karadeniz'in iç yükseklerinde ve bazı doğu illerinde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. Aynı zamanda sabah ve gece saatlerinde pek çok bölgeyi etkisi altına alacak sis ve pus uyarısı yapıldı.

HAFTA SONUNA DİKKAT: HER YER BEYAZA BÜRÜNECEK

Meteoroloji'nin son dakika güncel hava durumu raporuna göre, özellikle 6 Aralık Cumartesi, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi tarihlerinde soğuk hava dalgasının güçlenmesiyle kar yağışı birçok ilde etkili olacak.

Bugün kar beklenen şehirler:

Erzurum, Ardahan, Kars, Bingöl, Muş Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır

6 Aralık Cumartesi günü kar yağışının kapsamı genişleyecek.

Kar beklenen şehirler arasında şunlar yer alacak:

Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ,

Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır

Meteoroloji, özellikle yüksek kesimlerde ulaşım sorunlarına, buzlanmaya ve don olayına karşı tedbirli olunması gerektiği yönünde vatandaşları uyarıyor.

2 ARALIK SALI BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun bu akşam hafif sağanak yağışlı geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, iç kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 10°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak hariç yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 8°C

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 8°C, 13°C

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı