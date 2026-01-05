Meteoroloji'nin son dakika güncel hava durumu raporuna göre, Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Çarşamba gününden sağanak yağmur ve karın batıdan doğu bölgelerine doğru ilerlemesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan orta ve uzun vadeli tahminlerden derlenen bilgilere göre, bugün ve yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara ve Ege kıyılarında yağmur geçişleri görülecek. Ancak Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar düşecek.

Hafta ortasından itibaren iç kesimlerde yağışların kara dönüşmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE YENİDEN BEYAZA BÜRÜNECEK

İç Anadolu'da çarşamba günü yağmur yer yer sağanak şeklinde yeniden etkili olacak yağışlı sistem, perşembe günü yerine karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak. Yağışlı sistemin hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu genelinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Erzurum, Erzincan ve Kars çevrelerinde cuma gününden itibaren yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma uyarısı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu'da yağışların genellikle yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ve Ege'de, İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde hafta boyunca görülecek sağanak yağışların, perşembe gününden itibaren yerini soğuk havaya bırakması bekleniyor. Trakya kesiminde kar yağışı ihtimali üzerinde duruluyor.

Akdeniz'de, Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Denizlerde ise fırtınamsı rüzgarın ulaşımı aksatabileceği bildirildi.

Karadeniz Bölge'sinde perşembe gününden itibaren yağış etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

5 OCAK PAZARTESİ İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bekleniyor.

BURSA 10°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 4°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ -8°C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -2°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 9°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, -6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -16°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -18°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -11°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -9°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN -11°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR -12°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu