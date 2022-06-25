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Meteoroloji gün verip uyardı! AFAD o bölgelerde teyakkuza geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Uyarı sonrası AFAD'dan ise o bölgeler için teyakkuza geçildiğini belirtilerek, 'Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz etmektedir.' açıklamasında bulunuldu.

25 Haziran 2022 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Düzce hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Amasya çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yağışların; Batı Karadeniz (Düzce hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Amasya çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

AFAD TEYAKKUZA GEÇTİ

AFAD'dan, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta şiddetli yağış beklenmektedi.r İl AFAD Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması geldi.

HOPARLÖRLERDEN UYARI YAPILIYOR

Bartın Valiliğinden yapılan uyarıda Pazar ve Pazartesi günleri çok kuvvetli yağış beklendiğine dikkat çekilirken dere yataklarından uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve bodrum katlara su girişini engellemek için kum torbası kullanımı gibi her türlü tedbirin alınmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi. Belediye ve cami hoparlörlerinden de uyarılar anons edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

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