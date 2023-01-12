Meteoroloji hava durumu: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu

İstanbul'da 15 günlük hava durumu: Meteoroloji'nin yaptığı son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre Batı Akdeniz'de Toroslarda kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışları görülecek. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul için 15 günlük hava durumu raporu

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU



Marmara'da hava Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimleri ile İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava durumu çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak. İstanbul'da hava durumu hafta sonu da yağışlı geçecek.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?



Uzun vadeli hava durumu verilerine göre; İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi illerde kar yağışlarının Ocak ayının son haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı çok uzun ve etkili olmamakla birlikte, en fazla 10-11 gün kadar kar yağışı yerde kalmaktadır.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.