Güncel

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'nin yayımladığı son dakika 5 günlük rapora göre, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kuvvetli sağanak bekleniyor. Batı kesimlerde hava mevsim normallerinde, diğer bölgelerde sıcaklıklar yüksek seyredecek.

5 Ekim 2025 Pazar 09:21
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
ABONE OL

Meteoroloji'nin son dakika güncel hava durumu raporuna göre, sağanak yağışlar yolda. İstanbul dahil pek çok kent için uyarı geldi. Sıcaklıklar ise doğu ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde kalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

  • meteoroloji raporu
  • yağmur bekleniyor
  • yüksek sıcaklık

