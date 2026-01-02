İSTANBUL 8°C / 6°C
2 Ocak 2026 Cuma
  Meteoroloji Karadeniz'i işaret etti! Gün ve tarih verdi: Şiddetini artıracak
Güncel

Meteoroloji Karadeniz'i işaret etti! Gün ve tarih verdi: Şiddetini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgarın pazar sabahına kadar sürmesi öngörülüyor.

AA2 Ocak 2026 Cuma 18:32
Meteoroloji Karadeniz'i işaret etti! Gün ve tarih verdi: Şiddetini artıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar gününün ilk saatlerine kadar süreceği değerlendirilen hava durumuna karşı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

