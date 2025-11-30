İSTANBUL 16°C / 9°C
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
  Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Güncel

Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji; özellikle Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri ve iç kesimlerde yağış uyarısı yaptı. Buna göre yen haftada yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde kar görülebilir. Hafta ortasında ise hava açıyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı riski devam ediyor.

HABER MERKEZİ30 Kasım 2025 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Haftanın ilk günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Edirne hariç Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinin kuzeyinde yağış bekleniyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kara dönüşecek.

Salı günü kuzey ve doğu bölgeler çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

YARIN 3 BÜYÜK İLDE YAĞMUR ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise buzlanma ve don riskine karşı uyarıyor. Özellikle İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sürücülerin dikkatli olması isteniyor..

Peki 3 büyük ili nasıl bir hava bekliyor? Ankara yağmurlu, beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece, İstanbul ve İzmir'de ise sağanak etkili. İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 14 derece, İzmir'de ise 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

