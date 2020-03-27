İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4057
  • EURO
    7,0683
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91527.6
Güncel

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Hatay ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

AA27 Mart 2020 Cuma 08:59 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 08:59
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların kuvvetli olması beklenen bölgelerde, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

THY, yolcu uçaklarıyla da kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle
ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle

ABD Kovid-19 vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktı
ABD Kovid-19 vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktı

ABD Kovid-19 vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktı

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.